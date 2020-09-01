金管會與財政部跨部會合作，7月起將查詢金融遺產一站式服務擴大至全國實施，集保結算所迄今受理件數已超過8400件。為使申請人能掌握申請進度，集保於官網建置申請進度查詢頁面功能、並於8月25日上線，將便民服務再升級。

過去民眾若要查詢過世親人金融遺產，需根據不同金融遺產類別，分別向不同機構申辦查詢。為提高資訊取得方便性及查詢效率，金管會請金融總會邀集6大受理查詢機構研商，自去年12月起攜手財政部台北國稅局，推動試辦民眾查詢金融遺產一站式服務。

金管會及財政部首波先行開放民眾至台北國稅局，申請設籍於台北市的過世親屬財產清冊時，可同時申請查詢其金融遺產，推出試辦期間半年多來成功吸引超過3900人利用，故自7月起擴大至全國實施，近2個月來，全國國稅局已嘉惠上萬名被繼承人家屬。

集保法遵暨法務室經理蕭元華表示，集保針對本案各項流程與報表設計，均以迅速、便民為前提。自7月起率先施行透過與財政部財政資訊中心建置的電子專線，於每周二、五接收5區國稅局的查詢檔資料。

因此，集保可做到當日自動調閱、於2個營業日內產製查詢結果回覆給申請人，同時完成資產報表整併優化，提供持有有價證券收盤價及換算後價額等資訊，使民眾更易於閱讀，便利申報遺產稅，無須再逐一查詢換算，有效節省民眾申報遺產稅所需耗費的人力及時間。

蕭元華指出，集保7月迄今受理件數已超過8400件，為使申請人可掌握申請進度，集保在官網建置提供查詢申請進度功能、並於8月25日上線。只要輸入申請人及被繼承人身分證字號、被繼承人過世日期等資訊，即可知悉是否已收件或郵寄交付狀況等進度。

(時報資訊)