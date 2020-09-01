《證交所》惠特今天起得為融資融券交易 07:442020/09/01 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據有價證券得為融資融券標準，辦理上市有價證券惠特(6706)得為融資融券重新審查，查該公司均已符合標準規定，公告自9月1日起得為融資融券交易。 (時報資訊) #惠特 #融資融券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102020/08/31 證券．權證 《國際金融》油價小漲 布蘭特期油可望連5月收高 12:332020/08/31 財經 《日股》看好新相挺舊政 日經指數收漲1.12％ 16:312020/08/31 財經 巴菲特增持5大商社、經濟數據佳 日股早盤大漲450點 11:032020/08/31 財經 惠特自9/1起得為融資融券交易 17:452020/08/31 財經 耐特以服務取勝 創新塑化市場 04:102020/08/31 產業．科技 《國際金融》90歲生日宣言 巴菲特入股5大日本商社 10:172020/08/31 財經 大陸A股前8月IPO融資額逾3,015億人幣 遠超2019年 11:212020/08/31 財經 深圳加快資本市場改革 立法確立公司同股不同權制度 15:492020/08/31 財經 倚強、訊達兩檔股票自9/1起預收款券 19:022020/08/31 財經 財經熱門新聞 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉熱賣 和碩中控台接單倍增 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 FDA考慮緊急授權新冠疫苗 - 全球財經 - 工商時報 1分鐘讀財經》漲太多錯了嗎？台積電慘遭被動基金砍單 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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