晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁表示，面板驅動IC與感測器市場需求強勁，力積電目前產能滿載，因應客戶強勁需求，力積電銅鑼廠將於明年第2季或第3季動土建廠。

黃崇仁周一出席力晶集團智合精準醫學科技公司之新冠肺炎雞尾酒式綜合疫苗發表會，做上述表示。

力晶集團於2018年宣布投資新台幣2780億元，在銅鑼興建2座12吋晶圓廠，總產能10萬片，第一期工程原訂今年(2020年)動工，只是動工時程略有延遲。黃崇仁表示，由於客戶需求強勁，加上有政府的簽約時程規定，今年就會進行整地，明年第2季或第3季動土建廠。

力積電近來持續推進記憶體與邏輯晶圓代工技術，發展系統整合型晶片平台，黃崇仁指出，該產品目前已小量出貨，客戶應用為伺服器端，將是未來營運最大的成長動能。

此外，力晶科技轉投資的中國晶圓代工廠合肥晶合，也在感測器、驅動IC等需求暢旺，IPO時程也會加快，不排除可能於今年底送件申請上海科創板上市。

力晶集團智合精準醫學科技公司於8月31日發表新冠肺炎雞尾酒式綜合疫苗，宣稱可激活人體免疫系統。智合精準醫學科技成立於104年2月，目前實收資本額2.6億元，目前法人股東為力晶集團關係企業。

(時報資訊)