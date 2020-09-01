康和證（6016）參與期貨市場績效不凡，獲得第6屆期貨鑽石獎「證券業交易量成長鑽石獎」第三名，首度獲得期貨鑽石獎肯定。代表領獎的康和證董事長鄭大宇表示，未來將持續優化交易系統，以更穩健積極的態度協助提升市場活絡度，創造更優質的效益。

期交所為表彰證券業以期貨交易人從事國內期貨交易，在評選期間由期貨及選擇權交易量超過1萬口、且交易量增加與成長幅度最高的券商中，評選出前3名給予「證券業交易量成長鑽石獎」表揚，昨（31）日舉行頒獎典禮。

康和證依據市場動態調整衍生性商品操作策略，近年對新金融商品以「波動率交易」為操作主軸，當市場處於波動趨勢時，採取較大幅度的ETF與期權交易，在波動區間循環時，則改以權證或股權衍生商品進行大量發行避險交易，以靈活機動的操作模式挹注穩定營收。

康和證表示，此次能獲得期貨鑽石獎，除了ETF與期權交易在高波動時的頻繁交易創造高交易量，權證與股權衍生商品也在波動趨勢前後，適時提供市場投資人交易標的選擇，進而帶動整體期權成交量翻倍提升。

鄭大宇指出，康和證持續優化期貨電子交易平台，大幅提升交易下單速度與功能。自營部門掌握市場波動趨勢，建立多元交易策略，配合期交所推出的期貨商品，有效運用期貨及選擇權等投資工具參與市場，不僅為公司創造優異績效，更首度獲頒期貨鑽石獎殊榮。

康和證配合政府推動普惠金融，近年來率先以「自訂槓桿股權選擇權」創新商品，透過縮小最低交易單位來擴大小資族群參與，不僅提升投資便利性，也讓投資人提前體驗盤中零股交易模式，展現近幾年深耕金融科技的成果。

(時報資訊)