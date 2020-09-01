政府宣布將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬及30月齡以上的美牛進口，此舉引發外界譁然對此，台大婦產科名醫施景中則發文回應，其實全世界在吃的安胎藥與瘦肉精的性質類似，且患有氣喘、慢性阻塞性肺病的人也可能用到，並表示，他無意加入筆戰，但認為不吃肉最好。

施景中在臉書發文分享，瘦肉精豬牛議題，引起各界關注，他無意加入筆戰，但認為不吃肉最好，並指出「全世界（含台灣）在吃的安胎藥Yutopar和「瘦肉精」同屬β2 sympathomimetics，是性質類似的藥物，恐導致心悸、手抖、脂肪減少、肝醣分解增加、血管擴張等副作用（在瘦肉精叫做毒性），不知是否還有孕婦願意吃安胎藥？」

施景中表示，美國和歐洲用類似的terbutaline，或是使用CCB - nifedipine 來安胎，但恐會引發頭痛，且有低血壓問題的孕婦不適合使用；另患有氣喘以及慢性阻塞性肺病（COPD）的人，也可能用到「瘦肉精」的類似藥bricanyl （terbutaline）當氣管擴張劑，不知道病人該怎麼想？

施景中分享瘦肉精的作用與副作用後，也在文末開玩笑說：「看的我都有點心動了，有沒有人在吃的、但沒有副作用的瘦肉精？ （誤）」引發網友討論，「長知識了」、「謝謝增廣見聞，但藥畢竟不是食品，非必要是不吃的」、「以後吃豬肉需專業醫師開處方簽了」。

(中時新聞網)