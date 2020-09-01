受颱風外圍環流影響 龜山島今封島 08:362020/09/01 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受颱風影響，浪潮有蓋過龜山島碼頭的情況，考量遊客安全今天龜山島封島一天。（東北角暨宜蘭風景區管理處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中度颱風梅莎雖然沒有直接侵襲台灣，但宜蘭縣龜山島受到颱風外圍環流影響，迎風面東北部宜蘭及蘇澳沿海長浪過大，東北角暨宜蘭風景區管理處今天（1日）表示，因浪潮有間歇蓋過龜山島碼頭的情況，船隻泊靠及遊客登島安全有疑慮，因此宣布今天龜山島封島一天。 (中時 ) #龜山島 #颱風 #今天 #宜蘭 #颱風外圍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為轉聚焦雲端業務 晶片供應受影響小 11:172020/08/31 財經 雙颱接力 又一熱低壓生成 氣象局曝準「海神」路徑 梅莎24h內達中颱上限 17:022020/08/31 生活 颱風「海神」明恐生成 專家曝未來路徑：和梅莎一樣又大又強 17:032020/08/31 生活 地球發燒 颱風一來強降雨下不停 04:102020/08/31 生活新聞 大內宣 陳時中今上廣播說個夠 04:102020/08/31 生活新聞 梅莎今轉強颱 明最靠近台灣 下一個颱風又要生成了 07:322020/08/31 生活 漁人碼頭520煙火秀 熱情綻放 04:102020/08/31 地方新聞 台南永康新市過水便橋封閉騎士硬闖 黃偉哲：非常危險 15:402020/08/31 寶島 風箏捲甩女童驚悚飛天30秒 專家曝現場恐怖真相 08:502020/08/31 社會 梅莎颱風眼開了 最快今晚轉強颱 午後強雷雨彈炸台 13:052020/08/31 生活 生活熱門新聞 颱風「海神」明恐生成 專家曝未來路徑：和梅莎一樣又大又強 - 生活 健身房驚見男女觀音坐騎式運動 網：濕人叫戀 - 時事 梅莎估轉強颱 北北基桃大雨特報 海神最快今生成 - 生活 為何反對美豬美牛？網整理時間軸揭「致命缺陷」：難怪挺不下去 - 生活 糗！台中堅持零瘦肉精挨轟 一查規定林佳龍幹的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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