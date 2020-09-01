中度颱風梅莎雖然沒有直接侵襲台灣，但宜蘭縣龜山島受到颱風外圍環流影響，迎風面東北部宜蘭及蘇澳沿海長浪過大，東北角暨宜蘭風景區管理處今天（1日）表示，因浪潮有間歇蓋過龜山島碼頭的情況，船隻泊靠及遊客登島安全有疑慮，因此宣布今天龜山島封島一天。

(中時 )