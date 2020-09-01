美國北德州大學（University of North Texas）8月26日突然宣布切斷和中國「國家留學基金委員會」的合作關係，並且即刻撤銷所有領取基金會補助的公費研究人員簽證，要求他們盡速離境，據了解，受影響的大陸公費研究人員達15位。

綜合《丹頓紀事報》（Denton Record-Chronicle）、大陸環球網報導，美國北德州大學8月26日突然發信通知15位接受中國國家留學基金委員會經費補助、赴該校進行訪問研究的公費研究人員，告知他們北德州大學已經和該留學基金會的訪問學者結束合作關係，並且即日起撤銷這些學者的J-1交流訪客簽證。

北德州大學也在信中指出，即刻起切斷他們使用學校E-mail、伺服器、以及其他資源的權限，研究人員若要返回校園收拾個人物品，必須在他人陪同下才能進入校園。

根據美國國務院官網公告，如果學校突然終止和其他外國的交換合作計畫，參與該計畫的學者必須「盡快」離境。

不過根據中國留學生針對這起事件在網路上的抱怨，他們指出，校方要求受影響的研究人員於1個月內離境。

目前尚不清楚是否有其他美國大學驅逐校內的中國大學生及研究人員。

針對報導，北德州大學強調，這起事件只影響15名領取該基金會補助的訪問學者，校方仍持續歡迎包括中國在內的所有其他國家學者及學生。

(中時新聞網)