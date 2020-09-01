By2發文求救想回大陸。（圖／翻攝自by2girl微博）

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，不少藝人為了工作也不得不妥協，常因一來一往就得耗掉4周的隔離。雙胞胎女團By2最近在家鄉新加坡待了多月，日前她們忍不住開腔，澄清留在新加坡不是為了逃避隔離，事實上她們已拜託公司幫忙申請入境大陸多月，卻遲遲未果，使她們只好繼續耐心等待「回家通知」，最後忍不住吶喊「外國人什麼時候可以入境」。

By2去年曾上大陸選秀實境節目《明日之子水晶時代》，最後獲得第3名，人氣也翻漲，上月30日她們突然發文求救，坦言因為疫情被滯留在星國，「很奇怪的是，好多人以為我們待在新加坡，是因為不想被隔離。但其實尋求公司辦理邀請函的我們已經等了足足三個月，在等待的這幾個月裡問過早已飛去內地的新加坡朋友們，也跑了幾趟中國駐新加坡大使館諮詢如何辦理手續。」

By2歸心似箭，坦言天天都在等通知，也表示兩人早在2014年就搬到北京定居，「從老家的全部物品早已搬到內地，所以北京是伴隨我們成長的地方，充滿了情感。」回去的行李早就打包好，卻遲遲無法啟程，「這段時間也看到了很多跟我們同樣是外國人的朋友，和我們一樣暫時沒法回家。但是相信我們都已經隨時準備好，配合好防控秩序，希望大家和親人愛人能早日團圓。」

最後，By2比喻「鯨不斷的沉潛，只為浮出海面那一刻的縱身一躍」，而她們這段時間的消失，也只是為了重返工作崗位的那刻，並感謝粉絲的等待，網友回應：「真的很希望下一秒收到通知的人是你們了，太想你們了」、「等你們回家」、「別著急，我們都在呢！好好享受現在的生活，等你們回來閃耀全場」。

(中時新聞網)