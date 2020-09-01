小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（1日）財經重點。

【1】漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節

台股31日遭遇MSCI明晟權重下調生效影響，加上台積電漲太多、逼迫被動型基金基於單一持股比率上限調整部位，國際資金共賣超台積電1.4萬張，為波段連三賣，拖累台股尾盤最後一筆爆量甩尾470億元，終場指數重挫137點、以12,591點作收，仍未收復失守的短期均線。

【2】人民幣升破6.85元 創逾一年新高

美國聯準會寬鬆定調及中美取得共識鞏固貿易協議之下，人民幣維持緩升趨勢，在岸、離岸匯價連日闖關，31日盤中升破6.85元、來到6.84元的14個月新高，8月升幅達1.84％，更創下19個月以來最大單月漲幅。

【3】壽險Q2身價 暴漲1.27兆

壽險業投資的資產價值今年如同坐雲霄飛車。據壽險業最新公布的半年報，今年6月底壽險淨值近2.07兆元，比3月增加5,882億元，其中淨值項下的金融資產價值增加5,144億元左右，主要是股價價值回升逾3千億元，債券價值亦上揚逾2千億元，若再加上攤銷後成本（AC）項下的債券，則壽險業身家一季暴漲近1.27兆元。

【4】缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了

用「大亂後必有大治」形容第二季開始暢旺的貨櫃航運產業相當貼切。今年2月疫情恐慌下的壓抑需求在第二季大爆發，客戶急著出貨搶艙位，貨櫃航線產業景氣瞬間大翻轉，市場充斥著漲價、缺船、缺空櫃、航班滿載、油價低檔等利多，貨櫃航運業者迎來大多頭年。

【5】股票分拆 蘋果、特斯拉概念股兩樣情

美股科技大廠蘋果與特斯拉28日收盤後正式完成分拆作業，31日正式上線，根據過往經驗，分拆股票雖對營運沒有任何影響，但分拆前後題材效應卻會左右股價走勢，兩大概念股31日對此呈現兩種不同反應。

(中時新聞網)