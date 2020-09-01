陸媒《環球時報》社評指出，大陸西部戰區星期一晚間表示，印軍8月31日在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，公然挑釁，嚴重侵犯大陸領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定。當天稍早，印方惡人先告狀，指責中方採取了「挑釁性軍事行動」，並稱印方「先發制人，阻止了解放軍的行動」。一句「先發制人」，暴露了印方率先採取了破壞性行動，印軍是這次兩軍對峙的發起方。

社評表示，印度目前國內問題纏身，尤其新冠疫情嚴重失控，上周日新確診感染者高達7.8萬人，創了全球記錄，受到拖累的經濟十分疲弱。挑中印邊境緊張，新德里也有轉移國內注意力的意圖，這既是對外的流氓表現，也是對內的政治欺詐。

但必須指出，新德里面對的是強大的中國大陸。解放軍有充分的力量保衛國家的每一寸領土，全體大陸人民對政府不主動交惡印度、也絕不允許它蠶食中國領土的立場給予充分支持，大陸在西南邊境地區充滿戰略定力，也做了各種準備。印度想和平相處，大陸歡迎。想一來一去博弈，大陸的工具和能力都比它強。如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。

社評稱，印方休要對來自華盛頓的支持抱幻想，也不要用加強美日澳印四方合作來給自己壯膽。中印邊界問題註定要在中印之間加以解決，美國等只能嘴上挺印度，拿一點「分享情報」之類的東西哄新德里，美國怎麼可能幫印度人搶中國的土地？美國人倒是在扒拉這樣的算盤：讓印度與大陸相互消耗，把印度變成其反陸遏陸戰略一個更有分量的棋子。這是利用、羞辱印度。

社評強調，班公湖對峙反映出，印度沒有從加勒萬河谷衝突中汲取教訓，它同大陸糾纏下去並且主動挑事的意志依然如故，從洞朗危機印軍悍然越界挑釁中方以來，中印邊境的緊張局勢在按照同一個邏輯延續。中印邊境摩擦很可能會長期化，各種大小危機此起彼伏將成常態，大陸對此要有充分思想準備。

社評指，中方需要做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作，大陸堅持以和平方式化解摩擦，但在印方魯莽衝擊我方底線時，中方決不能手軟，該動手時就要動手，而且要確保戰之能勝，要讓每一場爆發的衝突都成為印方的一個教訓。

社評警告，新德里不要一再誤讀大陸不願中印為敵的善意。大陸的實力數倍於印度，它根本就不是對手。要堅決打掉印方可通過勾結美國等其他力量對大陸以弱搏強的幻想。歷史告訴我們，熱衷於機會主義的力量都是欺軟怕硬，而印度在中印邊界問題上有著典型的機會主義表現。

(中時 )