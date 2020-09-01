網紅「館長」陳之漢28日遭槍擊，30日在臉書PO文表示委任前立委黃國昌擔任律師，要查出槍擊案真相。陸續也有不少政治人物前去探望，包含新北市長侯友宜、立委王定宇與陳柏惟，台北市長柯文哲也前去探視，更與醫師討論病情。

館長昨日在臉書PO出侯友宜到醫院探視的照片，表示「感謝候市長來看我」。王定宇、陳柏惟也一同前往醫院關心，立法院副院長蔡其昌則在文章底下留言「阿館，祝您早日康復！本來想去阿館的台中新館看看呢」。

新北市長侯友宜（右）探視館長。（圖／摘自飆捍臉書）

立委陳柏惟（左起）、王定宇探視館長。（圖／摘自飆捍臉書）

台北市長柯文哲日前被問到是否會去探望館長，他表示與館長是好朋友，會去看他。昨日館長就在臉書PO出柯文哲前去探視的照片，醫師出身的柯文哲還與主治醫師討論病情。

對於槍擊案，館長直指背後有人買凶殺人。法醫高大成接受《中時新聞網》採訪時指出，其實拿了槍就有殺人動機，子彈只要射到上半身，都已不算警告了，此案中槍手沒有傷及館長要害，若不是槍手技術不好，就是館長閃得快。

(中時新聞網)