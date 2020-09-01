大陸女星范冰冰2018年捲入逃稅風波，遭判8.3億罰金（約台幣40億元），人氣直墜谷底，好不容易在今年有望復出，又遭到官司纏身，陷入愁雲慘霧。

根據陸媒31日報導，范冰冰名下有7間公司，其中無錫愛美神影視文化有限公司資本額約1500萬人民幣（約6413萬台幣），范冰冰握有74.5%股份，范媽媽也有25.5%，傳因電影《巴清傳》上檔無期、李晨執導的《空天獵》分帳不清，演員吳秀波持股99%的霍爾果斯不二文化傳媒有限公司，決定硬起來提告，求償經濟損失。根據企業資訊查詢平台「企查查」顯示，該案已在8月10日開庭，並安排第二審中，官方沒有透露具體內容，估計不會公開審理。

范冰冰齊下的無錫愛美神遭到兩家公司提告。（圖／企查查截圖）

不料，樂視也決定提告范冰冰的無錫愛美神影視文化有限公司，由於電影《爵跡2：冷血狂宴》斥資約台幣8億，本來2018年7月6日上映，因為范冰冰的官司，目前上映遙遙無期，樂視官司預計9月14日開庭。

范冰冰這兩年衰事不斷，除了陷入逃稅風波，還被傳包養、懷孕產子，身材曲線也被外界放大關注，對此，范冰冰為維護自己權益，在2017年向法院提告，判決結果出爐，被告要登報道歉並賠償范冰冰經濟損失5萬元人民幣。

(中時新聞網)