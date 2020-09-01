聖地牙哥教士隊趕在交易大限(美國時間8月31日)最後一刻向印地安人買來強投克萊文傑(Mike Clevinger)！克萊文傑是連續3年12勝以上、自責分率3.20的猛將，教士隊不僅要力拚重返暌違14年的季後賽，甚至有問鼎世界大賽的雄心了。

小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)說：「我們打算鎖定最大獎了，有何不可？咱們去贏下世界大賽。」 教士隊總管普瑞勒(A.J. Preller)卯起來補強，截止日前一周累計6次交易、牽動26位球員，這次為了拿到印地安人的克萊文傑，教士一口氣送出6位球員，成為總共9人的大交易。

克萊文傑說：「在交易之前教士就已經是冠軍級陣容，現在變得更強了，這支球隊將會非常有趣。」克萊文傑目前因為違反防疫規定遭到處罰，但不影響教士隊的交易案。

教士隊獲得先發右投克萊文傑、外野手艾倫(Greg Allen)，還有一個球員未知。近來6筆交易他們獲得10位球員(多半是即戰力)，送出16位球員(多半是新秀)。換言之，教士把積存多年的老本都拿出來兌現。總管普瑞勒說：「咱們去拿下世界大賽吧！」

印地安人獲得捕手海吉斯(Austin Hedges)、菜鳥外野手奈勒(Josh Naylor)、菜鳥投手昆崔爾(Cal Quantrill)，以及教士農場排名第7、第9、第11的新秀。

(中時新聞網)