美股蘋果、特斯拉進行股票分割，兩家公司於周一同步上揚，但道瓊成分股多收黑，費半成分股漲跌互見，市場情緒偏向保守，周一終場僅有那斯達克指數上漲0.68%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.16%~0.78%之間。

周一台股向上開高，但聯發科、大立光等大型權值股走勢保守，大盤由紅翻黑，尾盤因MSCI季度調整，爆出470億大量向下甩尾，周一加權指數下跌137.4點，終場收在12,591.45點，跌幅為1.08%，目前跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，成交金額為2474.04億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超162.16億元：外資賣超157.42億元、投信賣超4.81億元、自營商買超0.08億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：因MSCI季度調整、周一量能上升，短線上若震盪回測12,500整數大關，須以量縮為宜。

(2)、均線：目前指數連續三個交易日收黑K棒，周一失守月線(約12,754點)，目前波段可以8/20長黑K棒收盤位置12,362點作為支撐區。

(3)、技術指標：周一KD指標開口收斂，K值跌破D值轉為死亡交叉，多方趨於保守。

櫃買指數周一終場上漲0.1%，收在166.03點，目前站在5日均線之上，相對加權指數強勢，下檔可以月線(約164點)作為短線支撐。

觀盤重點，從盤面結構觀察，近日電子回檔整理，傳產相對強勢，加權指數目前處在區間格局，但波動劇烈，周一盤中最高點達12,831點，與最低點12,591之間差距240點，我們認為，由於指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，故易造成助漲助跌現象，若欲操作強勢股，須留意資金比重控管，短線觀察指數能否儘速站回月線，後續選股方向，可關注5G、車用、運動風、綠能，以及營建。

(時報資訊)