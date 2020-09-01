記憶體品牌十銓(4967)致力深耕工控領域，推出全方位抗硫化工規記憶體，可滿足資料中心、邊緣運算與網通設備等不同應用領域的客製化需求，搶搭5G、邊緣運算商機。

十銓科技提供客戶高穩定度、高性能、高耐用的工規抗硫化記憶體模組，採用自主研發專利TRUST+抗硫化隔離技術，有效對抗空氣中的懸浮微粒及汙染物質，避免惡劣環境造成的損害，降低硫化物腐蝕風險，有助延長設備的使用壽命，廣泛應用於各種IPC、工業控制系統、交通車載等。

近年隨5G、AIOT發展，為滿足高頻寬、低延遲需求，邊緣運算可謂是最關鍵一環，邊緣運算可增加終端設備與服務的運行效能，並降低5G網路系統負載。然而邊緣運算等戶外應用環境往往較為嚴苛，除高溫、多塵外，還會受到環境中硫化物污染影響，長久使用會造成設備腐蝕損壞的風險，導致系統故障或失效。

十銓科技針對抗硫化系列產品已佈局多年，將全系列DDR4記憶體模組導入TRUST+抗硫化隔離技術，採用特殊的合金材質來達到最高程度抗硫化效果，符合ASTM B809-95的測試規範，使記憶體模組在含硫的嚴苛環境下仍可正常運作，此外兼具有耐突波設計，並通過IEC 61000-4-2靜電防護最高等級CLASS4 測試，符合空氣放電15 kV，接觸放電8 kV規範，可提供全方位的保護，提高產品可靠度及耐用度，此抗硫化耐突波創新研發設計已獲得獨家專利。

(時報資訊)