第10號颱風海神即將在今明兩天誕生，氣象達人彭啟明表示，各種模式模擬預測未來海神的強度、範圍會相當大，將在周末侵襲日本，對台沒有影響。

彭啟明在臉書撰稿，在鵝鸞鼻東方約2500公里處，有一個熱帶性低氣壓正在發展，預估今明兩天有機會發展成第10號颱風「海神」，由大陸所命名，代表漁民出海時，祈求平安的神祉，各種預測中「海神」的強度、範圍將會相當大，各國模式模擬路徑皆指出，未來會往日本方向前進，並在周末侵襲日本，短時間內對台灣沒有影響。

美國(GEFS)系集模式模擬顯示，海神颱風生成後將侵襲日本。(翻攝自tropical tidbits)

彭啟明指出，昨天(8月31日)第9號颱風梅莎的外圍環流從北部開始延伸到中部，雨勢相當大，然而昨天到今天為止的累積雨量最多是在北部，僅50-60毫米，但十分鐘雨量相當驚人，可達到10-15毫米，彭提醒這種極端雨勢相當於每小時60-80毫米的雨量，撐傘也會全身淋濕，行車交通也會有一定風險，若颱風真的來台，極端雨勢可能是持續一到兩天，想見影響多嚴重。

彭啟明指出，梅莎外圍環流預期下半天隨著颱風往北走，北部水氣逐步減少，到晚上會緩和轉晴，周三(2日)起梅莎引進西南風，中南部早晚容易有雨，午後雷陣雨明顯，有短時間強降雨發生機會，周四五(3、4日)兩天，台灣位於西南季風低壓帶，有微弱南北風交會，天氣不穩定，全台灣都有下雨的機會，北部沿海、南部有明顯雨勢，這天氣型態將持續到周末。

(中時新聞網)