為反美豬牛進口，國民黨台北市議員羅智強與3位同黨高雄市議員日前一同到高雄市府門前抗議，並要遞交陳情書給高雄市長陳其邁，沒想到竟被擋在市府門外！有網友回憶起當初前高雄市長韓國瑜面對罷免時，還出面直接對決要罷免他的綠營議員和綠委，感嘆看來「邁邁又再次輸韓市長一大截了」！

羅智強31日下午騎車到高雄市政府，遞交「公投綁大選」公投連署書給市長陳其邁，並提醒他別忘當年所說「瘦肉精豬肉進口那天絕對是總統下台的時候」，不料，市府竟將大門拉起，並派警力阻擋，讓在場議員及民眾相當不滿，不停敲打鐵柵欄高喊「開大門」，雙方僵持長達40分鐘，3位高雄國民黨議員才獲准進入，由副祕書長王啟川代表收下陳情資料，國民黨議員怒嗆「不是說最會溝通、最謙卑執政的市府？怎麼剛上任就把市民擋在外面？」

對此，羅智強在臉書發文表示，他31日和幾位國民黨高雄市議員一起在市府門口遞交陳情，主要有兩個訴求：1.希望陳其邁不忘初衷，連署「公投綁大選」提案書；2.希望陳其邁標準一致，叫開放瘦肉精豬肉的蔡英文下台。豈料，一到市府，大批民眾和媒體，都被擋在層層警力守護的大門之外！

羅智強更表示，他從台北一路騎車到高雄，無非是想幫助陳其邁，因為他所提的，全都是陳其邁過去的主張，結果陳其邁上任不過一周，高雄市府就如同堡壘般被層層包圍，他想請問，陳其邁是皇帝嗎？議員有監督市長的天職，他若去台北市府找台北市長柯文哲陳情，也不可能被拒於外，結果高雄市府竟然將三位高雄市議員擋在門外，同樣是市長，陳其邁比得上柯文哲丶台中市長盧秀燕？

羅智強指出，在他們一再抗議，喊出「不開大門不走人」的口號後，高雄市府請三位議員進入市府，結果陳其邁以及所有副市長全都不在，讓市府大唱空城計，避不見面。「其邁，你今天不敢面對的不是羅智強丶不是各位民意代表，你不敢面對的是你自己的過去」！

羅智強的說法讓3.4萬網友大讚說得好，更有網友更回憶起「記得以前綠營立委和綠營議員跑去找韓市長講連署罷免的事，韓市長還會出來見他們呢。看來邁邁又再次輸韓市長一大截了」。

網友留言。（摘自羅智強臉書）

(中時新聞網)