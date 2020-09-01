櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過亞泰金屬(6727)申請上櫃案，櫃買中心亦預計於109年9月4日召開上櫃審議委員會，審議揚秦(2755)申請上櫃案。

亞泰金屬工業公司主要從事印刷電路板基材製程設備及薄膜製程設備之研發、設計、組裝、銷售及售後服務等業務，申請時資本額1億80521千元，董事長為鄒貴銓，推薦證券商係華南永昌證券、凱基證券及統一證券；亞泰金屬工業公司108年度合併營業收入為7億7903萬3000元，稅後盈餘為9356萬1000元，每股盈餘為5.16元；109年上半年度合併營業收入為4億7386萬元，稅後盈餘為4595萬3000元，每股盈餘為2.54元。

櫃買中心亦將於9月4日審議揚秦國際企業公司申請上櫃案。

揚秦國際企業公司主要業務係「麥味登」、「炸雞大獅」及「Real真．Cafe．Bread」等連鎖餐飲品牌之經營，申請時資本額1億8000萬元，董事長為卓元裕，推薦證券商係台新證券、富邦證券及群益金鼎證券；揚秦國際企業公司108年度合併營業收入為12億9816萬7000元，稅後盈餘為6265萬2000元，每股盈餘為3.47元；109年上半年合併營業收入為6億8636萬7000元，稅後盈餘為2619萬7000元，每股盈餘為1.45元。

(時報資訊)