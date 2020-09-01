裕日車(2227)代理的NISSAN品牌旗下跨界跑旅NISSAN JUKE已於7月完售，為了滿足車迷的期待，裕隆日產積極爭取NEW JUKE限量引進臺灣，預計將於今年第四季上市。

裕隆日產汽車表示，英國原裝進口跨界前衛跑旅NISSAN JUKE自2013上市導入臺灣市場，受廣大車迷熱愛，「原生不受限」的造車理念獲得車主肯定，引領跨界休旅潮流。今年7月最後一批NISSAN JUKE已全數售罄，裕隆日產預計於今年第四季引進全新第二代車型。

英國日產的主要造車工廠桑德蘭（Sunderland）工廠，日前因為COVID-19疫情停產近3個月，影響各國供車狀況，今年6月已恢復生產，首輛下線的車款即是NEW JUKE。

因英國受COVID-19疫情影響警報尚未解除，桑德蘭（Sunderland）工廠產能與運送船期也未恢復穩定，裕隆日產積極與英國桑德蘭工廠協調，爭取NEW JUKE限量引進臺灣，預計將於今年第四季上市。

NEW JUKE在外觀車頭燈組承襲前一代分離式設計，並搭配懸浮式車頂設計與充滿肌理線條，內裝造型更為運動化；使用NISSAN與RENUALT共同打造最新CMF-B模組化底盤，同時帶來更寬敞的乘坐空間。NEW JUKE搭載1.0L Turbo全新動力系統，與全方位主被動安全配備，國外汽車媒體測試好評不斷，造成全球缺車熱潮。

(時報資訊)