蟒蛇被民眾持棍敲打，仍退到車子底下繼續吞食。（圖／翻攝自Nature Society臉書）

蟒蛇行動緩慢，貓咪身手矯健，如果不是親眼目睹，很難想像貓會成了蟒蛇的獵物。新加坡一處社區就有民眾拍下「蟒蛇吞貓」的畫面，照片中可見，1條約2公尺的蟒蛇張開大口，正在吞食一隻已無生命跡象的虎斑貓。

一名新加坡網友在臉書社團「Nature Society」貼出一段影片，他目睹一條蟒蛇在馬路邊吞食大餐，仔細一看，獵物竟然是一隻虎斑貓。當時蟒蛇正張開大口咬住將貓咪的頭，慢慢吞進肚子裡，此時突然有民眾拿出棍子敲打地板，企圖救貓咪，但蟒蛇仍不願吐出已經吞下一半的獵物，往後退到車子底下繼續吞食。

影片曝光後網友紛紛表示「可憐的貓」、「誰家的貓跑出來了」、「貓本來就不屬於野外，一定是有不負責任的主人遺棄牠，或讓牠不小心離開家了」、「蛇看起來真的很餓」。但也有人認為「從另一個角度看，其實這是一個控制流浪貓狗的自然方法」、「我們不應該站在人類的角度，去批判動物界的掠食行為，更不應該打擾牠們進食。」

話雖如此，但蟒蛇吞食人類的事件，時有所聞。 2018年6月間，印尼東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）的穆納島（Muna），一名54歲婦女某日晚間出門巡視田地，沒想到就此失蹤，後來家人出外搜索，在草叢發現她的鞋子與隨身物品。

報案後，警方與100多名村民一同進行搜索，結果在草叢中發現一條超過7公尺、身形臃腫的大蟒蛇，有人認為這條大蟒蛇吞食了失蹤婦女，因此決定解剖蟒蛇，果然發現婦女在蟒蛇的肚子裡，遺體上還包覆著黏液，駭人景象連一旁圍觀的村民都嚇哭了。

(中時新聞網)