中央畜產會董事長林聰賢7年前擔任宜蘭縣縣長時，不滿當年行政院駁回「核四地方公投」提釋憲案，並請求舉辦憲法法庭辯論，司法院大法官認為地方機關應受行政院所表示之見解拘束，且須由行政院層轉釋憲案，決議不受理。

2013年宜蘭縣環保聯盟前理事長張捷隆領銜提出「宜蘭縣位處在台電公司核四廠緊急應變計畫區範圍(逃命圈)8公里內，你是否同意台電公司核四廠進行裝填核燃料棒並試運轉？」的地方性公投提案，並由宜蘭縣府審議通過。

但縣府送報行政院後核定，行政院以涉及能源政策，其影響整體電力供應、能源儲備、產業關聯及環境生態等多重政策議題，屬國家重要政策，不屬於地方性公民投票事項為由駁回，林聰賢提釋憲案並請求統一解釋及言詞辯論。

司法院大法官指出，公投法雖然規定，地方性公民投票的主管機是縣市政府，但對於公民投票提案，是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定，且地方機關應受行政院所表示的見解拘束，不可以法律見解與上級機關有歧異，而聲請大法官統一解釋。

大法官表示，地方機關在執行相關事項發生憲法上的疑義，依大法官審理案件法規定，應經由上級機關層轉聲請司法院解釋憲法，大法官決議宜蘭縣府聲請統一解釋及解釋憲法應不受理，言詞辯論的聲請失所依附，也一併駁回。

(中時 )