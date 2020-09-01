受到新冠肺炎疫情影響，來自瑞典的全球第2大的時裝零售商「H&M」也難以倖免，上季營運出現虧損，今年6月，H&M就宣布作出營運調整，將關閉全球共170間門市。而位於台灣的H&M台北站前店也傳出將在11月底收攤，對此，台灣H&M僅表示，目前未收到總部相關通知，無法回應。

H&M於2015年底在台灣開出第二家旗艦店舖－台北站前店，該門市曾因為使用執照變更及消防設備審核未過，開幕前夕臨時喊卡，延宕3個月到年底才開幕，H&M台北站前店共4層樓（地下1樓到地上3樓），超過780坪，一次囊括男裝、女裝、青少年裝與童裝等系列服飾。

不過，才短短五年的時間，H&M台北站前店就傳出即將收攤的消息。根據聯合新聞網報導，今年受到疫情衝擊，觀光客驟減，加上電商崛起、周邊快時尚林立，以及龐大租金壓力，都讓H&M台北站前店的業績受到影響，傳出該店面將在今年11月底結束營業。台灣H&M對此僅表示，並未收到總部相關通知，無法回應。

由於新冠疫情全球大流行，H&M日前公布第二季營運遭到重創，3月至5月期間的稅前虧損高達64.8億瑞典克朗（6.95億美元），為10年來首次的季度損失。而去年同期的利潤為59.3億克朗（5.76億美元）。

(中時新聞網)