台海情勢緊張，尤其美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月12日訪台時，共機更一度短暫越過台海中線，遭我空軍驅離，國防部指出，空軍以「地面防空飛彈全程監控」，這也是我軍首次坦承出動地面導彈監控解放軍戰機。然而，美媒也引用《中國時報》日前一篇社論「戰爭不只是國軍的事」提醒，戰爭是全民都要承擔的共業，絕不僅僅是軍隊的責任。

據《美國之音》報導，有分析指出，台灣此舉是想向大陸發出政治訊號，同時美陸關係也持續惡化，雙方軍事對峙局面頻頻發生，兩方更以軍演展現軍力，互相釋放訊息。

8月27日蔡英文在澳大利亞智庫澳洲戰略研究所（ASPI) 的演講中提到，台海有爆發衝突的可能性，希望北京自制，「克盡身為區域大國的義務」，避免兩岸衝突。

不過，蔡英文上任後積極推動台灣自主研發戰機、潛艦，並向美國購買F-16等軍機，今年更將國防預算提升至114億美元，比去年多了約5億5千萬美元，同時也在8月中旬簽約，向美國購買66架最新型的F-16V戰機，而台灣航太龍頭漢翔公司，也在28日正式成立F-16戰機後勤維修中心，是亞洲唯一授權設立的維修中心。

《美國之音》並指有關於台海若開戰，美國是否會提供支援、台灣又能撐多久，與馬英九前總統所提「首戰即終戰」已引發熱議；但該報導更提及《中國時報》日前發表一則社論「戰爭不只是國軍的事」提醒，不能只談戰爭不談終戰，戰爭是全民都要承擔的共業，絕不僅僅是軍隊的責任。

《中國時報》是於8月29日的社論中，以「戰爭不只是國軍的事」為題，分析當戰火衝擊台海時，雙方社會無人能夠倖免，更無法保持距離隔岸觀火。兩岸流血交鋒絕不能被誤認比擬成實況轉播球賽，或是網際空間戰爭電玩競技，此實為影響年輕群體未來命運的嚴肅議題。特別是兩岸若受戰火摧殘，失去國族復興繁榮的基礎條件，必讓青年朋友喪失發展的競爭力，但當事者卻渾然不覺」。

該社論最後提醒，台灣兵役體制改變，年輕世代無法透過兵役的洗禮，理解戰爭與生命息息相關，誤認為戰爭只是軍隊的責任，於己無關。特別是全募兵制讓軍隊成員與社會群體產生落差，軍隊與社會沒有互動關係，更讓民眾忘記戰爭是全民都要承擔的共業，絕不僅僅是軍隊的責任。

(中時新聞網)