日本首相日本首相、自民黨總裁安倍晉三宣布辭職後，新任首相將在17日選出。目前有意出馬角逐的最有力人選，分別是自民黨前幹事長石破茂、政策調查會長岸田文雄、防衛大臣河野太郎、和官房長官菅義偉四人。日本媒體表示，由於總裁選舉制度有利菅義偉，因此日本下任首相非常有可能是菅義偉。

安倍將在新總裁選出後內閣總辭，正式下台。新首相將做完安倍剩下的1年任期，明年9月自民黨將再度舉行總裁選舉。自民黨總裁選舉共有兩種方法，一是由國會議員和地方黨員投票決定；另一種較緊急的方式是以國會議員和都道府縣代表的方式選出下任總裁。

總裁選舉的辦法，將由自民黨幹事長二階俊博主導。二階日前接受媒體採訪表示，通常總裁選舉都是由黨員投票方式選出，不過他還是會聽取各方意見，再做最終決定。言下之意，二階較屬意以國會議員和都道府縣代表的方式進行選舉。

為何二階會選用這種方法？政治記者伊藤惇夫接受《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》採訪時表示，恐怕是自民黨內部已經有共識的人選。至於誰是自民黨內部的共識人選，恐怕就是菅義偉。

伊藤惇夫表示，安倍辭職後，其政策延續和發展當然不能就此停滯，需要持續下去，菅義偉從安倍從執政以來，就擔任其身旁第二號人物協助政務。因此，菅義偉就現今日本面臨的問題和局勢都十分知悉，也是適合的人選。不過，伊藤惇夫強調，這也只是他的推斷。

不過，二階採取這種選舉方式背後還有另一個盤算。眾所皆知，石破茂是安倍的死對頭，在黨內雖是非主流派，但民調呼聲相當高，他在對中政策及修憲問題上與安倍不同調。若自民黨總裁選採用採用黨員投票選舉，對石破的選情非常有利。

因此，政治記者田崎史郎直言，這次自民黨改採都道府縣代表的方式就是防堵石破當選的可能。另一政治記者與良正男亦表示，這場選戰的結果看得是誰最能被黨內多數派系所接受。菅義偉一旦決定出馬角逐，結果大概就此底定。

與良正男直言，安倍希望岸田能成為下任首相，但是因為岸田和二階近來因為親中以及一些政策上的分歧而對立。因此，為了不讓石破當選，安倍很有可能轉支持菅義偉。而二階雖然和石破關係不錯，但他也和菅義偉關係良好，因此菅義偉成為安倍和二階都可接受的人選。

(中時新聞網)