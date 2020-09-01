PTT鄉民追蹤高雄少女失蹤案件，再挖出1名唐姓男子，疑似知道內情，而該名男子疑似也是性侵前科犯，讓鄉民震驚這起案件難道是「台版N號房」。（取自PTT）

高雄14歲女國中生與網友約見面，上月29日北上失聯，迄今已進入第4天，雙北、高雄與新竹縣共4警局聯手尋人，連警政署刑事局都加入偵辦，卻依舊找不到少女下落，相當離奇。除了有「保全界李宗瑞」之稱的羅姓男子涉案，網友又挖出新線索，一名唐姓男子指少女有吃有住很安全，疑似知道相關內情，而網友也查出這名唐姓男子，疑似也有性侵前科。

高雄少女失蹤，除警方搜索，PTT網友也化身鍵盤柯南，展開「網路辦案」。一名網友今（1日）凌晨發文詢問少女失蹤案：「是台灣版的北京三色幼兒園？還是台灣版的陪睡美人（Sleeping Beauty)？感覺後面拉出來一定一長串的，要不要先來開個賭盤猜看看，有多少政商名流牽扯其中，這會不會比尹清楓命案 劉邦友血案還要動搖國本啊？」。

下面有網友貼出一張臉書留言截圖，一名唐姓男子留言：「該高雄失蹤少女 半個月-一個月就會出現 她目前很安全 有的吃有的住」，疑似知道少女失蹤內情。

有網友立刻肉搜該名唐姓男子，發現該名字也曾在高雄對少女性侵遭到判刑。這條新線索讓眾鄉民相當震驚，紛紛回應：「台版N號房？」、「看來是台版N號房的機率大」、「是要幾個巧合才能都前科」、「有前科的抱團？」、「原來台灣也有性侵犯大聯盟 真扯」；

「我這邊做一個猜測，有沒有可能他們有一個群組是在發影片、照片的，所以才會知道現況」、「真的可能有群組 所以他才會知道女的現在怎樣 但因為他自已有前科不想惹麻煩 所以也不會去報警 才會說管那女的去死」。

(中時新聞網)