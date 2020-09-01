運動窄管褲是許多年輕人衣櫥都有的基本穿搭配件，許多知名的運動品牌大廠也可看見各種款式，其中以「條紋款」最受歡迎，但這在日本人眼中卻日低學歷的象徵？日前有一名網友於臉書社團表示，近日他在觀看日本綜藝相關節目時，日本人卻對於穿著「條紋式運動褲」抱著「低學歷」象徵，他忍不住好奇問「台灣也是這樣嗎」？

原PO於《爆廢公社二館》發文表示，他近日看了「wakatte.TV」的日本節目，內容提及主持人在街頭進行學歷街訪，其中訪問到一名穿著「條紋運動褲」的男子，豈知，主持人竟當著該男子的面說「這種款式（有線）的運動褲，就是低學歷的標誌」。

原PO看完覺得雖節目主持人太犀利，但又不免疑惑地問「在台灣好像也是這樣，是不是該標記朋友了」？文章一出，引來許多網友灌爆留言區，直呼「好像有點準」。網友回應表示「在台灣很多屁孩穿出門」、「還很多人穿盜版的」、「這款窄管褲會紅，也是台灣屁孩穿出來的」。但也有人說，「我學歷不高，但我真的很愛這款式」。

日本街頭訪問節目認為該運動褲為「低學歷象徵」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過關於褲子是否就代表學歷，此一網友則認為僅供參考就好，別太認真！尤其街訪類型的節目，本就沒有結論，衣服只要適合自己，穿著覺得舒適，就是最適合自己的。

(中時新聞網)