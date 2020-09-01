男星JR紀言愷去年升格人夫人父後星運看漲，睽違6年和庹宗康、歐漢聲（歐弟）主持綜藝節目《極智對決 誰梭了算》，沒想到才播出不到一季，就爆出JR不爽歐弟常冷嘲熱諷，傳言將退出主持群。

《極智對決 誰梭了算》主持群分藍、綠兩隊，JR代表藍，歐弟率領綠，要與來賓攜手進行對抗比賽，不過兩人似乎默契不佳，也對彼此的表現有意見，根據《CTWANT》報導，歐弟為了製造效果常講幹話，但偏老派的方式，其他夥伴們有時會接不上；JR好勝心強，常常為了輸贏走心，曾被歐弟虧「那麼認真幹嘛？」

據了解，節目首集「誰是老大前哨戰」單元，主持群必須要互相投票，票數最少的人就是老大，可以獲得組隊特權，反之最多票者要接受懲處，歐弟為了避免挨罰，聯手張景嵐打算陷害JR，一方面又結盟庹宗康、JR，最後結果出爐，JR果然拿到最多票數，讓他當場變臉走心，此時歐弟又不斷吐槽，後來就連最拿手的舞蹈關卡，JR都沒有拿下，歐弟又不給面子的狂揶揄，氣氛相當尷尬。

不只如此，歐弟還被爆料曾在錄影現場放話「「有他（紀言愷）沒有我」雖然不知道是否為製造效果，但不合傳聞已不脛而走，JR也即將離開主持群。對此，JR的經紀人表示：「我們的合約原本就只簽一季，接下來已經有其他的安排，無法再這麼長時間出外景。」沒有對不合做出說明，歐弟的經紀人則否認兩人有交惡。

(中時新聞網)