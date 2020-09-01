台股前一日尾盤因MSCI季度調整，爆出470億大量向下甩尾，9月第一個交易日，加權指數開高12,617.39點，由按過往經驗，權重調整完之後，權王台積電（2330）通常會反彈，1日股價也開漲在430元，帶動指數往上拉升。

美股蘋果、特斯拉進行股票分割，兩家公司於31日同步上揚，但道瓊成分股多收黑，費半成分股漲跌互見，市場情緒偏向保守，終場僅有那斯達克指數上漲0.68％，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.16％～0.78％之間。

元富投顧指出，近日電子回檔整理，傳產相對強勢，加權指數目前處在區間格局，但波動劇烈，31日盤中最高點達12,831點，與最低點12,591之間差距240點，由於指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，易造成助漲助跌現象。

若欲操作強勢股，須留意資金比重控管，短線觀察指數能否儘速站回月線，後續選股方向，可關注5G、車用、運動風、綠能，以及營建。

(工商 )