周一美股漲跌互見，標普500指數與道瓊指數收黑，但仍雙雙創下逾30年來8月最大百分比漲幅。在蘋果、特斯拉大漲帶動下，那斯達克指數收高。

聯準會上周宣布將調整政策框架，容許通膨率溫和超出2%目標，暗示央行將維持超低利率更長的時間，此外，新冠狀病毒疫苗與療法取得正面進展，以及科技股飆漲，均帶動標普500指數與那斯達克指數在8月屢創歷史新高。與3月23日創下的歷史低點相比，目前道瓊指數與標普500指數分別上漲了55.7%與59.4%。

標普500指數8月收漲7.01%，創下1986年以來8月最大漲幅。道瓊指數8月收漲7.6%，創下1984年來最佳的8月表現。

儘管數據顯示經濟從崩跌中復甦並非一路平順，但三大指數自3月下旬觸及谷底後，已連續第5個月收高。標普500指數連漲5個月，創下2018年以來維持最長的月線連漲記錄。自1950年以來，標普500指數連漲5個月的走勢僅出現過26次，且在此情況下，該指數全年收高的占比高達96%。

周一收盤，道瓊工業指數跌223.82點或0.78%，為28,430.05點。標普500指數跌7.7點或0.22%，為3,500.31點。那斯達克指數漲79.82點或0.68%，為11,775.46點。

標普11大類股中，僅科技股、公用事業股、醫療保健股與非必需消費品類股收高，其中以科技股收漲0.36%，表現最佳。能源股跌2.19%，表現最疲弱。

銀行股走弱，使道瓊指數與標普500指數承壓，受公債殖利率下跌影響，摩根大通、花旗、美國銀行與富國銀行均下跌逾2%。聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，利率不會因失業率下滑就升高，受此發言影響，公債殖利率走低。

蘋果與特斯拉以分拆股票後的新股價展開交易，終場蘋果收漲3.4%，報129.04美元，特斯拉大漲12.6%，收在498.32美元，為那斯達克指數帶來最大的提振。

安聯環球投資資深美國投資策略師Mona Mahajan表示，投資人正密切關注美國與海外的新冠肺炎病例數變化，他們對科技股的青睞顯露出他們的謹慎，在經歷如此強勁的夏季行情後，市場將回復到舊疫情時期的劇本，所以科技股表現相對突出，這是一種防禦性的走勢，因為在進入秋季之際，人們會考慮更常待在家中。

美國的新冠狀病毒累計確診病例數在周日超過了600萬例，且根據路透統計，中西部許多州的感染病例增加。Independent Advisor Alliance首席投資長Chris Zaccarelli表示，今天是動能股的市場，人們正湧入他們認為無論疫情如何發展都會表現良好的科技股。

獲雀巢提出溢價收購尚未持有之所有股份，食品過敏藥製造商Aimmune Therapeutics股價暴漲171.6%，收在34.22美元。

競購抖音美國業務的微軟、沃爾瑪與甲骨文股價均下跌，因中國提出科技出口的新規定，任何與抖音母公司字節跳動達成的交易協議，可能必須得到中國政府的批准。

(時報資訊)