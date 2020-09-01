日本七月失業率微幅上升，工作職缺減少。

日本總務省周二公布新數據，七月失業率為2.9%，稍劣於前一月的2.8%，然稍優於市場預估的中位數3.0%。

七月的就業職缺與求職者比率出現連續七個月的下滑，來到1.08，而前一個月為1.11，七月為自2014年4月以來最低的讀數，然七月的讀數符合市場預估。

(時報資訊)