《國際經濟》日本七月失業率微升至2.9％ 09:092020/09/01 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本七月失業率微幅上升，工作職缺減少。 日本總務省周二公布新數據，七月失業率為2.9%，稍劣於前一月的2.8%，然稍優於市場預估的中位數3.0%。 七月的就業職缺與求職者比率出現連續七個月的下滑，來到1.08，而前一個月為1.11，七月為自2014年4月以來最低的讀數，然七月的讀數符合市場預估。 (時報資訊) #七月 #失業率 #讀數 #日本 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》南韓修正預估 第二季GDP為萎縮3.2％ 08:522020/09/01 財經 《國際經濟》疫情重創 日本第二季資本支出大減11.3％ 10:002020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 台灣權王－訂單增溫 台泥、祥碩前景亮 04:102020/09/01 證券．權證 威盛攻自駕平台 技術達Level 4 04:102020/09/01 財經要聞 日圓難升 安倍經濟學未必落幕 04:102020/09/01 財經焦點 布局非洲新金磚研討會 圓滿落幕 04:102020/09/01 企業經營 日本選新相 菅義偉呼聲高 04:102020/09/01 國際大事 《金融》川普民調回升助燃美元多頭 貨幣政策干擾長線 09:262020/09/01 財經 台美經合視訊會 王美花促洽簽台美貿易協定 04:102020/09/01 政治要聞 財經熱門新聞 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 日商投資飯店潮來了？台南大億麗緻熄燈 傳大倉酒店集團接手 - 財經焦點 - 中國時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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