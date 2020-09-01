失蹤3日的高雄14歲少女，警方清晨於新竹竹東中興路尋獲，高雄三民二分局警方目前帶回調查，釐清這幾日行蹤及藏匿少女幕後嫌犯外，也已通知少女家屬前來，另外，有著外號「保全界李宗瑞」的羅姓男子也被警方帶回調查，而被發現時，他正藏匿在新竹丈母娘家。

回顧事發至今，少女上月29日疑為與網友見面，獨自搭乘高鐵至新竹，搭上陌生人的車後，隨即失聯。母親心急如焚報警處理，警方利用手機定位發話功能找人，但少女的行蹤飄忽不定，昨日上午發現她人在北市水源路、萬華一帶，接近中午又出現在新北市八里，警方找她就像在捉迷藏。

警方昨日下午在關渡橋下看到一台銀色豐田轎車，疑似就是在新竹高鐵站外，載走少女的嫌疑車輛，警方便一路緊緊跟隨到淡水馬偕醫院後，隨即攔下盧姓駕駛盤查。而盧男卻供稱不清楚、不認識；也不清楚她的去向。經警方搜索車內後，發現車內有多團使用過的衛生紙、寶特瓶及塑膠袋包裝的不明雜物，盧男甚至向警方自爆將違法的白牌車當計程車使用，不過警方對此說法仍有存疑。除此之外，警方也車上進行指紋採檢，更在後車廂發現好幾箱影印紙及電腦主機相關，並查扣一文件，作為調查之用。

另外，根據少女母親提供的男網友相關個資，網友肉搜後，交叉比對發現一名各資，都與母親提供的資料相符合的男子，而該男子為擔任保全的羅男，外號有著「保全界李宗瑞」之稱。2018年曾因下藥性侵未成年少女，於今年７月被法院判10年有期徒刑。

少女於今日清晨於新竹竹東中興路尋獲，警方目前已將她帶回安置，釐清失蹤這幾日的行蹤外，也通知家屬到案。而羅姓保全則是藏匿在新竹丈母娘家中，也一併被警方帶回偵辦調查。

(中時新聞網)