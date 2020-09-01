原國民黨智庫副執行長李哲華日前回鍋任黨中央組發會主委，遺缺由智庫研究員兼趨勢暨數據分析中心副召集人黃心華升任，自今天正式就任，此舉除凸顯兼任智庫董事長的黨主席江啟臣對於幹部年輕化、落實培育人才的用心之外，也向外界證明國民黨積極強化體系內的人員培訓管道。

黃心華畢業於國立中央大學，擁有土木工程博士學位，進入智庫之前，曾於大專擔任教職並於海運界服務，任教期間亦曾兼任智庫雲嘉地方發展研究中心執行長，進入智庫後歷任永續發展組、策略研究組、趨勢暨數據分析中心研究員，並兼任國民黨新北市黨部義務副主委。

此外，黃心華曾於2014、2016兩屆選舉期間兼任競選團隊幹部，另於2019年擔任國民黨副發言人，現為智庫趨勢暨數據中心副召集人、智庫發言人。黃心華在智庫服務期間，曾主持移動源空氣污染、電動巴士節能效益等多項跨年期委託研究計畫，並參與各類跨部門的專案任務，包括2018年國民黨三項公投籌備、三方平台會議、PK小組會議、網路社群媒體經營聯繫等，職務歷練多元，與其他黨務系統人員互動頻繁良好。

談及此次升遷，黃心華表示，他在智庫已服務11年，歷任多種工作的訓練，而這個新的角色與任務更是充滿了挑戰，他感謝江啟臣及智庫長官的信任與栽培，期許自己能發揮「觸媒」的作用，讓黨內更多富有專才的人員，能協同發揮更大戰力。至於未來生涯規劃，黃心華則說，「不排除會投入選舉」，希望有機會為黨出戰，到第一線爭取更多民眾認同。

(中時 )