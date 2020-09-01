美E-2C鷹眼預警機墜毀

一架美國海軍E-2C「鷹眼」（Hawkeye）預警機8月31日在維吉尼亞州美國航太總署（NASA）飛行中心附近墜毀，摔得粉碎，而兩名駕駛和兩位機組員都安全跳傘逃生。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國海軍航空兵（Naval Air Force Atlantic）發言人柯蕊格（Jennifer Cragg）說，這架E-2預警機是下午3:50進行訓練飛行時墜毀，而4人都從主艙門跳傘逃生。

4 safe after E-2C Hawkeye plane destroyed in crash near Virginia coasthttps://t.co/wSUu39kLEH — CBS 17 (@WNCN) September 1, 2020

(中時新聞網)