影》摔得粉碎 美E-2C鷹眼預警機墜毀 4人驚險跳傘逃生 09:162020/09/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海軍E-2C「鷹眼」（Hawkeye）預警機的資料照。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美E-2C鷹眼預警機墜毀 一架美國海軍E-2C「鷹眼」（Hawkeye）預警機8月31日在維吉尼亞州美國航太總署（NASA）飛行中心附近墜毀，摔得粉碎，而兩名駕駛和兩位機組員都安全跳傘逃生。 據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國海軍航空兵（Naval Air Force Atlantic）發言人柯蕊格（Jennifer Cragg）說，這架E-2預警機是下午3:50進行訓練飛行時墜毀，而4人都從主艙門跳傘逃生。 4 safe after E-2C Hawkeye plane destroyed in crash near Virginia coasthttps://t.co/wSUu39kLEH— CBS 17 (@WNCN) September 1, 2020 (中時新聞網) #E-2C #鷹眼 #墜毀 #預警機 #美國海軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沉睡的海狸 模型機謝賽夏族人 04:102020/08/29 地方新聞 南海軍演尾聲 美4機密集偵察 04:102020/08/30 兩岸要聞 美航母若被擊沉將啟動核武 傳中共想到一招 23:442020/08/29 政治 新聞早班車》美頭號憤青導演警告 川普會連任 05:352020/08/31 政治 激似美E-2C鷹眼 衛星照首曝陸航母預警機空警-600 14:482020/08/31 軍事 情不自禁或逼不得已！15大總是熬夜當熊貓的理由 09:512020/08/31 生活 2020香港小姐出爐 25歲混血妹「深V開到肚臍眼」辣奪冠 23:122020/08/30 娛樂 操盤心法－基本面無虞 消息面左右方向 04:102020/08/31 證券．權證 「紙本藝FUN券」明開放登記 怎麼抽一張圖秒懂 13:292020/08/30 生活 時力爆：民進黨公布之美牛及瘦肉精評估報告 疑抄馬政府 16:002020/08/31 政治 軍事熱門新聞 摔得粉碎 美E-2C鷹眼預警機墜毀 4人驚險跳傘逃生 - 海軍 激似美E-2C鷹眼 衛星照首曝陸航母預警機空警-600 - 軍事 烏克蘭引擎給力 空警-600可增陸002航母戰力 - 軍事 國防部「109年中共軍力報告書」：共軍通資電戰 已具癱瘓我作戰體系能力 - 軍事 俄國賀密斯反裝甲飛彈 號稱可摧毀任何西方戰車 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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