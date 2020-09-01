32歲混血男星鳳小岳過去以電影《艋舺》、《九降風》走紅，4年前他和老婆洪喆君閃婚生下一子，今(1日)周刊報導他和經紀人李烈最近低調決定約滿不續約，另組工作室，而過去常被封率性哥的他，也因不喜歡作品理念，婉拒演在大陸人氣高漲的《小時代》續集，只因不想成為拜金主義的推手。

鳳小岳先前遭前經紀人翁靜慧鬧翻，改簽入李烈公司，他甚至被翁靜慧控告私接通告，後來高等法院一審判決鳳應賠償近500萬元，當時他淡定說交給公司幫忙不多談，也透露：「有一個這樣的環境（指新公司），自己滿幸運的，有人在幫我處理。」分享自己工作計畫自由，空閒時寫劇本、學電影幕後工作，似乎對東家並無不滿。

今據《鏡周刊》報導，鳳小岳有意出走，自立門戶，詢問李烈不和鳳小岳續約主因，李烈說和鳳小岳已經在7月約滿，近年他結婚生子，有自己家庭，公司尊重他想成立工作室的打算，且過去的管理方針本來就很自由，否認外界所稱「管不動」鳳小岳的傳言，雙方算是和平分手。

而台灣、英國混血的鳳小岳過去就很有個人風格，14年前出道拍楊丞琳MV時，他坦言因為家裡沒電視，拍攝時才知道楊丞琳是誰，2013年他接連因《小時代》、《小時代：青木時代》「宮洺」一角在大陸走紅，卻不願接第3集，由外型跟他相似的錦榮救火，據知主因就是鳳小岳從小過得辛苦，和《小時代3》被批評的拜金主義有衝突，才向公司表達拒演念頭。

(中時新聞網)