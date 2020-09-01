左營警方偵破一件網路詐騙案，圖為作案用的電腦。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

左營警方偵辦查緝身上有8條通緝犯的26歲賴姓男子，意外發現他利用女友租屋與吸收成員叩客，假借賭博之名，卻是搞詐騙的勾當。警方兵分兩路，在左營破獲詐騙機房及到屏東逮捕賴嫌，訊後移送檢方，入監執行。

警方日前獲報，指有一名通緝犯躲在左營區重惠街一棟華廈，經查，此人是有8條通緝、總刑期逾20年的毒品、槍砲通緝犯。左營警方立刻報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並與高雄市刑大科技偵查隊組成專案小組，向橋頭地院聲請搜索票。

警方調查，賴男先透過22歲莊姓女友承租房子，並籌組網路詐欺集團，假借參加網路賭博之名，由賴嫌吸收18歲林姓嫌疑人與未成年的陳姓少年負責叩客，要求民眾入會員，然後要求會員前往超商ibon 匯款，並要求賭客回傳匯款資料。

在收到民眾的匯款金額，或要求提領贏得賭金時，此集團隨即封鎖被害人訊息。隨後，兩名少年再向賴男請領叩客的獎金。

警方循線到屏東縣潮州鎮信義路上逮捕賴姓男子，再帶他至高雄市左營區重惠街租屋處執行搜索，查扣供詐欺集團使用的6台主機、5台螢幕、工作手機7隻、存摺8本、毒品K盤2組、網路攝影機1台、路由器2台等證物。全案依詐欺罪、持有毒品罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )