周一為蘋果公司與特斯拉分拆股票後的第一個交易日，兩大明星科技股延續宣布分拆股票後的強勁升勢，終場雙雙大漲，帶動那斯達克指數收高。

蘋果周一收漲3.4%，報129.04美元，在道瓊指數成分股中表現最佳。蘋果在7月30日宣布董事會通過1股拆為4股的股票分割計畫，自此以來，其股價已經上漲逾34%。

特斯拉周一大漲12.57%，收在498.32美元，其市值達到4643億美元，首度超越Visa，成為以市值計美國第七大公司。Visa終場市值為4511億美元。自8月11日宣布1拆為5的股票分割計畫後，特斯拉股價飆漲了逾80%，過去3個月來上漲200%，今年來大漲約500%。

由於股票分拆後，股價將較上周五大幅下跌，吸引較小型的投資戶進場搶購，蘋果與特斯拉的成交量暴增。周一蘋果股票成交量為2.234億股，較其30日成交均量（約1.79億股）高出約25%。特斯拉股票成交量達1.156億股，遠超出其30日成交均量（7337萬股）。

由於免手續費線上券商Robinhood日益受到歡迎，今年以來較小型的投資戶更加積極進場，但有分析師警告這可能是市場已經過熱的跡象。

(時報資訊)