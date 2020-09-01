1920年9月1日，打狗正式改名為高雄，高雄市長陳其邁今日上午召開市政會議前，特別提及這段過程，他強調了解歷史才能擘畫未來，重申高雄要舉辦城市博覽會，凝聚未來百年城市願景，但首先要求各局處在年底前，整理高雄過去百年發展歷史，並舉辦相關活動，讓市民及年輕學子更了解故鄉。

陳其邁1日上午主持市政會議前，特別提到，100年前的今天，打狗正式改名為高雄，這100年來，高雄從過去的漁村，到工商大港及現在的國際港灣城市，在先人的努力下，從高雄的城市轉型到現在高雄市具有的規模。

他相信歷史是鑑往知今，了解自己的歷史，才能擘畫未來，因此他希望年底之前，教育局、文化局、都發局、研考會等相關局處，整理規畫相關活動，讓市民、學生能夠了解高雄發展的歷史。

此外，陳其邁宣誓就職當天，已宣告未來高雄要舉辦城市博覽會，他重申，這是著眼未來100年高雄的想像、未來發展願景，希望這是由下而上凝聚市民對城市發展的夢想、願景，他要求都發局、研考會與民間社團、公民力量合作，共同規畫高雄未來100年城市發展軌跡。

陳其邁表示，100年來，包括高雄港、左營、鳳山及高雄市區發展過程中，留下很多歷史建築、人物、文學創作等，都非常豐富精彩，他指派教育局、文化局整理、舉行相關活動，讓市民跟年輕學生朋友能夠了解。

(中時 )