捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨赴政大演說，而政治大學校長郭明政致詞時脫口而出「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會」，引發各界譁然，對此，政大學生會也在臉書公開譴責其「無知史觀」，並要求郭校長盡速道歉。

政大學生會在臉書發文表示，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）來政大演說，原是提升國際視野、推廣民主精神的重要活動；但郭明政校長卻在致詞時說出「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會」，讓學生會嚴正譴責「衣不蔽體說」的無知史觀，並要求郭校長儘速為其失言公開道歉。​

政大學生會也嚴厲指出，政大匯集許多原住民族相關領域的學者專家，而平日將「推展南島民族研究」、「推動國際漢學講座」掛在嘴邊的郭校長，卻在重要國際場合以「衣不蔽體的原始社會」來形容400年前的台灣。讓學生會忍不住痛批，這不僅是文化史觀的淺碟，更是文化無知與歧視。

政大學生會更怒罵，此言論不僅抹煞了政大師生多年來在原住民族學術研究的投入，也拉低政大的人文涵養與素質，更是以學術人的姿態，帶頭污名化台灣原住民族，扭曲台灣歷史文化脈絡，這又何能讓人信服政大是人文社會科學的重要指標學校？​

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因此，政大學生會在文末也鄭重要求郭校長為此「失言」道歉，並正告郭校長：「台灣島人文薈萃，400年前是，現在是，未來也是。」

(中時新聞網)