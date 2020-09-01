NBA官方宣布，鵜鶘球星英格拉姆擊敗眾家好手，獲選為本季年度最佳進步獎殊榮。

英格拉姆在票選中得到42張第一名選票，35張第二名選票，以及11張第三名選票，總分326分；排名第2的是熱火球員阿迪巴約，他得到38張第一名選票，總分295分；排名3至6的球員分別是獨行俠東契奇（101分）、塞爾提克塔圖（57分）、黃蜂葛拉漢（50分）以及雷霆隊亞歷山大（21分）。

上季英格拉姆在湖人打了52場例行賽，平均出賽33.8分鐘，繳出18.3分、5.1籃板、3.0助攻的廠均數據，三分球投籃命中率33%，罰球命中率67.5%。去年夏天在一筆涉及安東尼戴維斯的交易案中，英格拉姆被當作​籌碼送去紐奧良。

英格拉姆本季在鵜鶘打了62場例行賽，平均出賽33.9分鐘，場均23.8分、6.1籃板、4.2助攻，三分球投籃命中率39.1%，罰球命中率85.1%。不僅如此，英格拉姆更是首次入選全明星隊，打出了生涯代表作。

(中時 )