日本24歲寫真偶像天木純（天木じゅん），以甜美外表與驚人的「I罩杯」吸引大批粉絲的喜愛。但隨著日本疫情持續爆發，天木純也在8月初透過經紀公司宣布染疫被迫在家靜養，如今已逐漸康復的她，近日在IG上曬出「長輩」宣告復出，也令粉絲們鬆一口氣。

被封為「童顏巨乳」、「巨乳蘿莉」的天木純，一出道便憑著甜死人的外表與傲人的好身材成功在寫真界打響名號，陸續推出三本寫真集與影像作品，皆獲得不錯的成績。她也因此知名度大開，從2017年開始接拍多部電視劇、電影及網路戲劇，參加綜藝節目的拍攝也獲得不少好評，使人氣不斷攀升。

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而新冠肺炎疫情持續在日本燃燒，就連演藝圈及寫真界都紛紛傳出病號，天木純也在這場疫情中中鏢，但經過多日的調養與隔離後，她的身體逐漸恢復健康，近日在IG上曬出一系列穿搭照，再度吸引網友的目光。

只見她穿著低胸吊帶小可愛，大方秀出傲人雙峰與性感鎖骨，搭配她招牌的無辜表情，令粉絲們直呼「終於回來了」、「好像瘦了點」、「一定要保持健康」，吸引超過2.4萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 天木じゅん Jun Amaki（@jun.amaki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 7:07 張貼

(中時新聞網)