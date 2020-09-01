1名澎湖縣村長在102年7月，假借要在家中的越南籍女看護到市區購物，但卻直接將其載到海邊後爬到後座，緊抓越籍女傭的手摸其下體，宣稱「我的東西都長不大，你幫我弄大一點」強制猥褻得逞，事後該名村長在2個月間，又趁外出及單獨在家時對她上下其手，越傭只好向人力仲介公司老闆求救，才揭發這起獸行，該名村長遭判1年8月，經上訴後遭高雄高分院駁回，仍可上訴。

根據判決書記載，村長在友人介紹下，結識一名在當地養護中心工作的1名越南籍看護。在102年7月20日，村長看到女方下班，佯裝好意要載她前往市區購物，女方不疑有他共同前往。未料村長卻將車開往白沙鄉海邊，停好車後突然爬入後座，接著脫下褲子。

女方當場嚇得縮在一旁，但村長卻一把緊抱她，另外抓著她的手抹弄其生殖器，還對女方說「我的東西都長不大，你幫我用長大一點」，女方雖然極力反抗，還大喊「不要」、「不要」、「你再這樣我就跟老闆講」後村長才停手，事後女方從向村長友人哭訴，但對方卻不相信。

到了當年年底，村長又再度要佯裝在女方出去購物，但卻重施故技，不過這次女方有所警覺，先質問他為何又停在路邊，但村長卻置之不理，又爬入後座緊抱她不斷搓揉她的胸部，經女方不斷抵抗後才停手。

女方原本以為村長會就此罷休，未料104年的9月5日晚上，村長竟趁友人出外時，前往她住處，直接推倒在沙發上，用雙手搓揉胸部，女方邊抗拒邊說「你常常這樣，我就跟老闆講」，這時村長始住手。經過隱忍多身心受創，女方這時才向警方報案。

村長在審理時辯稱，他與友人103 年起交情變淡，至107 年為登記參選村長之事決裂，辯稱：「本件是因選舉恩怨，某人挾怨報復，利用女方誣陷我，女方曾於107 年8 月間以此事去找我姊，要我不要參加村長選舉」。

女方出庭時表示，她不了解台灣法律，所以拖了很久，而且她和老闆說了多次，老闆都沒有理會，也沒保護她。法官審酌女方曾回越南向家人哭訴，家人也要她報警，同時也通過測謊，還出現創傷後壓力症候群，因此判決村長1年8月。

(中時新聞網)