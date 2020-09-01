共軍頻頻繞台，8月12日美國衛生部長（Alex Azar）訪台時，共機更一度短暫越過台海中線，遭我軍驅離，台海局勢岌岌可危。對此，大陸官媒社評指出，民進黨這幾年過得太順了、過度膨脹，需在台海問題下一劑猛藥，給蔡英文及美國當局強烈警告。

《環球時報》社評指出，一架美軍EP-3E電子偵察機疑從台灣起飛，如果美國軍機真的在台灣起降，是非常嚴重的事情，也踩了大陸紅線，如證據確鑿，即可摧毀相關機場與在該機場的美國軍機，台海戰爭也就此引爆。

該社評直接以「需要給蔡英文當局一個根本性警告了」為題，提醒蔡英文與美國不要玩火，強調「我們不想打仗」，但對公然製造分裂的行為大陸堅決予以回擊。

社評指出，蔡英文與美國的密切互動，引發「武統論」的熱議，而蔡英文口口聲聲希望和平，卻一邊把台海朝戰爭邊緣推進，以為可以用「切香腸」的方式逐漸瓦解大陸意志，認為民進黨這幾年太順遂、過度膨脹，不相信大陸敢動手，因此需要在台海問題上下一劑「猛藥」，給蔡英文當局強烈警告。

至於何謂「猛藥」，該社論建議將台灣上空宣佈為解放軍的巡航空域，藉此核查台灣機場是否有美國軍機降落，港口是否有美國軍艦停靠，若台灣軍隊敢向解放軍機開火打第一槍，意味挑起戰爭，解放軍也會立即對台灣軍事力量給予全面摧毀，實現武統，必須打掉美國的這個棋子，對台灣做一次根本的馴服。

該社論指出，民進黨拒絕九二共識，以為抱美國大腿就能夠安全實現台獨，得不到一次沉重教訓，他們不可能回頭，直批民進黨當局是一壓就垮的草包，「和平統一必須以軍事懲罰作為根本製約來推動，而不能用一種美好的願景來吸引」，台海的現實再次證明此道理。

(中時新聞網)