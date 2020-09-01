在北台灣小有名氣的私立育達高職，今年6月改名「普林思頓高級中等學校」，增設國中部、國小部，搶攻12年國教大餅，109學年度起招收新生。不料改名沒改運，截至8月底，國際小學部只有1人入學，「第一次上課就包校」。

育達創立於1949年，全盛時期日夜間部學生數高達1.4萬人，近年受少子化衝擊，夜間部率先停招，日間部學生人數逐年下滑。校長劉育仨認為，雙語教學有望殺出一條生路，於是把目標鎖定國中、小，甚至連校名都改為和國外知名大學同名的普林思頓。

普林思頓小學部開3個班，8月31日開學這天，竟然只有1名學生完成報到手續；有2個班的國中部更慘，連一個人都沒有。

據了解，普林思頓小學部每學期學費高達41萬元，可能讓很多家長望之卻步，至於為何學費高達41萬元？因普林思頓標榜課程高檔，包括國際素養、餐桌禮儀，還有沉浸式美語體驗，以及全新硬體設備。

根據教育局規定，普林思頓在9月底前仍可招收新生，就算最後只有這名新生就讀，除非家長自行辦理轉學，否則學校仍要正常上課、盈虧自負。

(中時新聞網)