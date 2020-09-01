東區四強全部出爐，熱火今天靠著吉米巴特勒豪取40分的領軍下，115比104逆轉擊敗例行賽戰績第一的聯盟霸主公鹿。

上半場表現平平的吉米巴特勒，下半場暴走，全場20投13中，13罰12中，40分、4籃板，改寫個人季後賽單場得分新高紀錄。卓拉吉奇27分、6籃板、5助攻，與年度最佳進步獎擦身而過的阿迪巴約，貢獻12分、17籃板、6助攻，赫羅11分。

「字母哥」阿提托康波的攻擊火力遭到敵軍嚴防，整場比賽只出手12次，即便有著18分、10籃板、9助攻的準大三元成績單，也無力挽回球隊落敗頹勢。米德頓28分、6籃板、5助攻，布魯克羅培茲在第一節投進壓哨三分球，幫助公鹿取得40比29領先優勢，但24分、4顆三分球只能徒歎負負。

打完上半場落後3分的熱火，易籃後吉米巴特勒突然「戰神」附身，連續攻擊得手拿到10分，加上卓拉吉奇、希羅等人也先後得分，熱火逆轉超前6分。決勝節，柯佛三分破網，字母哥完成三分打，公鹿追至2分差距，但吉米巴特勒又開始暴走，連續兩次中距離跳投得手，熱火再次拉開領先差距來到雙位數，澆熄公鹿的反撲氣焰，最終以11分之差帶走勝利，也在東區四強系列賽取得1比0領先優勢。

(中時 )