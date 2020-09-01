屏東縣無黨籍議員陸月嬌2016年涉嫌以不實單據浮報出國考察費用4萬多元，一審遭屏東地院依公務員利用職務機會詐取財物罪，判3年8個月。1日高雄高分院宣判，陸月嬌改判2年、褫奪公權2年、緩刑4年，應向公庫支付20萬元。

2016年陸以會員身份，參加某農會舉辦的大陸蘇杭旅遊，該行程由農會全額補助，但陸事後卻要求旅行社開付4萬多元機票收據，用來向議會核銷每年議員的考察費用。

屏東縣議員每年可向議會請領10萬元以內的出國考察費用，議會在不知情的情況下，將機票費用1萬2500元，加上生活費共4萬1496元，全數匯入陸的戶頭。

當時檢方認為，陸的行為損害屏東縣議會財務管理及核撥經費的正確性，以貪污治罪條例提起公訴。一審屏東地院判陸3年8月徒刑、褫奪公權2年，未扣案犯罪所得1萬2500元需沒收。

陸得知判決時強調，自己是清白無辜，一定上訴到底。二審法官撤銷原判，改判陸2年、褫奪公權2年、緩刑4年，應向公庫支付20萬元。

(中時 )