第8屆台灣單車天使公益之旅在桃園市楊明中學舉行終點衝刺儀式，宣告「益騎防疫」單車天使圓夢公益之旅正式落下帷幕。「一個人可以騎得很快，一群人卻可以騎得更遠」騎行團隊一行45人歷經了17天的艱苦騎行，以5所學校為據點，成功環台灣騎行共1000公里。

單車天使發起人楊民忠老師希望以體育公益的方式讓參與騎行活動的小騎手們，能夠透過騎行來鍛練身心，也得以藉此拓展視野，在17天的騎行活動中，一行人除了沿途飽覽台灣美麗景色外，也品嚐了各地小吃，讓來自台灣各地偏鄉的孩子們雀躍不已，騎行期間，更安排了18位大學志工輪番為小騎手們講述地理文化、電影、醫學等方面的趣味知識，希望藉由騎乘活動讓學生們在德、智、體、群各方面都能有長足進步及成長，並鼓勵這群青少年努力學習，鍛鍊身心。

茂林光電董事長李滿祥及財團法人昌益文教基金會董事長楊玉全，相當認同楊民忠的理念，此次，也一同響應2020單車天使公益活動，一同幫助台灣偏鄉孩童。原本就是運動愛好者的二位董事長，相信從運動中可以培養一個好的生活習慣及勇於挑戰的信念，希望能藉由自身力量，協助推廣單車天使活動，幫助更多青少年增強自我價值感並透過團隊合作去學習與人相處，並能勇於面對未來種種生活上的挑戰。

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