由台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)與智慧顯示產業推動計畫辦公室(CIPO)共同主辦的「2020跨域產業菁英論壇暨2020國際Micro LED產業高峰論壇」，日前的活動以「顯示科技的創新與應用」為主題，邀請產學研共7位專家進行分享。主持人蔡猷陞提到，在全球疫情尚未結束、市場狀態仍未明朗之際，我國科技研發的投入不能停緩，更應朝利基市場發展，以帶動企業轉型及產業升級的新契機。

業成集團副總陳伯綸以「互動顯示於智慧場域的技術與創新」為題揭開活動序幕，他表示智慧手機未來仍是最佳的行動運算平台，LiDAR點雲功能值得令人期待，將可實現顯示與感測由2D朝向3D的世界前進。未來顯示器將朝向互動顯示及跨領域整合，藉由新形態顯示、創新感測、軟體演算法互動、系統整合等面向，應用在智慧移動、 智慧醫療、智慧育樂、智慧零售等四大場域，為消費者帶來多元的體驗。

明基材則介紹「透明顯示技術」的技術應用，協理吳海龍分享該公司單向可視智慧窗戶，解決隱私問題，可以應用到家庭窗戶、飯店景觀窗台、偵訊室、車用玻璃等。另外，Anisotropic Nano-Structure Light Control Film(ANSLCF)為提供家用玻璃轉換成顯示器的解決方案，此種光學膜可以提供高清晰度和出色的投影效果，不會因刺激熱點而中斷，且價格低廉，仍可維持原玻璃功能，更可做到100吋以上，逐漸受到消費者的注目。

友達協理吳仰恩分享「感測技術與應用」，該公司開發的SRO元件，置於中端的感光環境，可有較佳的顯示表現。未來感測器市場會朝向X-Ray、指紋辨識、光感應、觸控感測等技術領域，其中X-Ray會以軟性X-Ray感測器及LTPS X-Ray感測器為主，前者可彎折且輕巧，是未來開發的重點。LTPS X-Ray則是在動態需求上有較優秀的表現，而指紋辨識會以TFT來製成大面積的感測元件，將有助於安全機密的運用。

(工商 )