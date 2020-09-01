新冠疫情對日本商業活動產生重大衝擊，日本政府周二公布數據顯示，日本企業在第二季(4~6月)的工廠和設備支出出現近十年來最大的削減幅度。

為應付嚴峻疫情，日本政府在第二季初期實施了緊急事態宣言，雖然在五月底解除了該宣言，但商業活動也付出了代價，該季度的企業獲利和銷售都出現巨幅衰減。

日本財務省(MOF)周二公布數據，4~6月季度的資本支出按年衰退11.3%，為自2010年第一季以來最大的跌幅，主要是新冠肺炎危機衝擊了製造業和服務業的投資。再前一個季度的資本支出則為微幅增長0.1%，已經預示了面對新冠病毒時的企業信心已出現緊繃壓力。

在經季節調整的基礎，第二季資本支出按季減少6.3%。

該資本支出數據將計入第二季經濟成長率修正後的計算，預計9月8日公布，目前估值為萎縮27.8%。許多分析師預估當前本季的GDP將因完全擺脫緊急事態宣言而表現較好，但亦有許多預測，認為任何的經濟反彈都將是輕微的，復甦需要數年。

日本政府預計經濟要恢復到疫情前水準狀態，要等到約2022年的第一季，經產省部長西村康稔在上周表示。

財務省最新調查顯示，製造業的商業支出按年減少9.7%，前一季則為減少5.3%。企業經常性利益在第二季按年暴跌46.6%，主要是汽車和其他運輸產品的需求下降。企業銷售按年則下跌17.7%，連四個季度下跌，並為自2009年第一季以來最大跌幅。

(時報資訊)