宏佳騰（1599）配息及配股各0.518元，共計配發股利1.036元，今日除權息；開盤參考價32.65元，股價開高0.65元為33.3元，隨後隨大盤翻黑走跌。

宏佳騰進軍電動機車市場一年後，站穩機車市場，今年1至7月領牌5601輛（含燃油車＋電動機車），較去年同期的1738輛成長222.27%，並成為同業中成長冠軍。

宏佳騰自去年推出Ai-1系列電動機車後，陸續再發表多款車型，加上外銷市場回溫，帶動7月營收2.1億元，年增47.59%，月增49.73%，1至7月營收為13.56億元，年增1.95%，今年累積營收首度優於去年。展望全年，宏佳騰今年在內銷市場表現亮眼，外銷訂單也逐漸加溫，有利今年營運表現。

此外，宏佳騰電動機車上市周年，上周發表Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，瞄準商務運用。宏佳騰也宣布與台灣大哥大合作，以企業結盟關係，聯手開發智慧車聯網的應用。執行長林東閔表示，除了展示Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，也期待Ai-2 Gather透過搭載升級後的智慧系統並連動車聯網服務，滿足物流業者重視的駕駛行為、安全提醒、系統連動等機制，帶領台灣商務應用。

(時報資訊)