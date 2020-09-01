兩年舉辦一次，有電梯界金像獎之稱的2020中國國際電梯展暨2020全球電梯產業峰會，今年8月下旬在上海落幕，永大(1507)不但是唯一參展的兩岸台商，中國(大陸)永大在全球電梯品牌強力競爭環伺下，蟬聯2020年中國電梯製造商前10大，同時永大董事長許作名更與國際知名電梯品牌董座齊名，首次榮獲峰會評選出2020年度全球電梯界最具影響力人物。

許作名表示，永大能與世界電梯品牌三菱、奧的斯、迅達等同列業界影響力人物頭銜，代表永大近年來努力與過往在大陸27年來的耕耘獲得各界認同與肯定，他的一貫經營哲學就是「秉持客戶至上」，「認同市場說了算」的競爭態勢；強調公司治理與專業經理人能力，追求永續的股東利益、照顧員工並執行公司利潤與員工分享制。

許作名指出，永大在這次2020年中國電梯展首推「零接觸式防疫電梯」、「防病毒電梯」與「裹塑鋼絲繩透明觀光梯」獲得好評，永大維保系統歷經4個月的研發資源聚焦，透過物聯網科技，獲得上海市市場監督管理局核發首張『上海電梯遠程監測系統對接證明』，透過雲端智慧平台就能對客戶端電梯全程及時監控、修復與多方通話和即時救援等功能。

對於未來，許作名期許永大除了繼續穩坐中國電梯製造商前10大外，更要「失而復得」重返全球前十大為目標（2014～2015年永大曾為全球十大電梯製造商），今年永大在大陸接單維持2.5萬台目標不變。

(時報資訊)